Картины Вермеера и Ван Гога вернули к жизни при помощи современных технологий

Специалисты из испанской компании Factum Arte смогли реконструировать живопись Винсента Ван Гога и Яна Вермеера при помощи медицинского 3D‐сканера и большого объема данных о потерянных полотнах, сообщила газета The Art Newspaper.

В числе шедевров мирового искусства экспертам удалось восстановить «Шесть подсолнухов» Ван Гога, «Концерт» Яна Вермеера, а также «Водяные лилии» Клода Моне.

Изучив справочные материалы, эскизы и редкие фотографии картин, авторы проекта учли мельчайшие детали, включая направления отдельных мазков краски и тонкие переходы цветов.

Работу специалистов планируют показать в рамка нового документального сериала Mystery of the Lost Paintings, который транслируют по телевидению нескольких европейских стран.

В конце апреля сотрудники музея Этьена Террюса во Франции отметили, что значительная часть работ, составляющих экспозицию музея, являются подделками. Внимание на это обратил реставратор.