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Картины Вермеера и Ван Гога вернули к жизни при помощи современных технологий
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Картины Вермеера и Ван Гога вернули к жизни при помощи современных технологий 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из испанской компании Factum Arte смогли реконструировать живопись Винсента Ван Гога и Яна Вермеера при помощи медицинского 3D‐сканера и большого объема данных о потерянных полотнах, сообщила газета The Art Newspaper.
В числе шедевров мирового искусства экспертам удалось восстановить «Шесть подсолнухов» Ван Гога, «Концерт» Яна Вермеера, а также «Водяные лилии» Клода Моне.
Изучив справочные материалы, эскизы и редкие фотографии картин, авторы проекта учли мельчайшие детали, включая направления отдельных мазков краски и тонкие переходы цветов.
Работу специалистов планируют показать в рамка нового документального сериала Mystery of the Lost Paintings, который транслируют по телевидению нескольких европейских стран.
В конце апреля сотрудники музея Этьена Террюса во Франции отметили, что значительная часть работ, составляющих экспозицию музея, являются подделками. Внимание на это обратил реставратор.
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