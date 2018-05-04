«Деликатесы» для фотографов. События в Европе, которые нельзя пропустить

Жизнь фотографа по большей части ‐ это наблюдение за событиями через объектив. И никогда нельзя догадаться, как творец видит мир, пока не ознакомишься с его работами. В Европе в этом году пройдет целый ряд знаменательных событий, благодаря которым можно постараться понять, как же видят мир фотографы. «360» собрал мероприятия, которые нельзя пропускать тем, кто действительно увлекается фотографией.

Новая немецкая фотография

С 15 февраля по 21 мая 2018 года в немецком Гамбурге проходит ежегодная выставка Gute Aussichten: New German Photography. Ее открытие было в далеком 2004-м году, и сегодня она пользуется бешеной популярностью у молодых немецких фотографов. Событие понравится как любителям творчества, так и обывателям.

Выставка Йозефа Куделки

Источник фото: UPM Museum

С 21 марта по 23 сентября в Праге все желающие могут посмотреть на работы чешского фотографа Йозефа Куделаки. На выставке будет представлено почти 400 его снимков. А в целом событие приурочено к 80-летию фотографа. Еще раздумываете?

Выставка Астрид Кляйн

В немецком Гамбурге состоится не только выставка молодых немецких фотографов, но и пройдет показ работ Астрид Кляйн — одной из наиболее выдающихся художниц своего поколения. Ее работы — это совокупность рисунка, фотографии, текста, живописи, скульптуры и инсталляции. Выставка проходит с 24 марта по 2 сентября. Еще есть шанс увидеть это своими глазами!

The Blue Night

Да, снова Германия, но на этот раз — Нюрнберг. Здесь пройдет грандиозное событие The Blue Night. Оно проходит ежегодно с 2000-го. Это культурное событие, которое две ночи подряд будет преображать немецкий город. В этом году темой мероприятия стали «Горизонты», а именно — размышления о будущем Европы, толерантности и национализме. Всем гостям покажут световое шоу. Итак: с 4 по 6 мая. Время посетить событие еще есть.

Выставка Ринеке Дейкстры

Еще два дня — до 6 мая можно посетить показ работ Ринеке Дейкстра. Она снимает на первый взгляд обычные портреты, хотя умудрилась получить за них премию Hasselblad. Кому может быть интересно: фотографам и моделям, творческим людям и любителям необычных мероприятий. Дейкстра покажет, как меняется состояние модели в кадре и в естественной жизни через призму объектива. Где: Ганновер, Германия.

Выставка Брассаи

Источник фото: Estate Brassaï Succession, Paris

В испанской Барселоне состоится выставка венгерского фотографа Брассаи. Он снимал ночной город, причем не гонялся за «решающим моментом», а спокойно фотографировал ночные улицы. И при этом в его работах есть, над чем задуматься. Выставка продлится до 13 мая.

Выставка Икко Танаки

Всем любителям японского дизайна прошлого века понравится выставка в немецком Мюнхене — там до 17 июня будут представлены работы Икко Танака. Вдохновение он брал из американского джаза и японской эстетики. Что получилось — показано на плакатах с изображением лиц.

Источник фото: The Irving Penn Foundation

Икона фотографии Ирвинн Пенн за свою 70-летнюю карьеру умудрился сделать снимки легендарных людей, среди которых — Марлен Дитрих , Пикассо и Альфред Хичкок . Всех посетителей выставки в немецком Берлине до 1 июля будут ждать 240 фотографий человека-легенды своего ремесла.

Unseen Photo Festival

Любителям современной фотографии стоит посетить Амстердам. Здесь с 21 по 23 сентября уже в шестой раз пройдет фестиваль Unseen. Вниманию посетителей предстанут коллекции более 50 галерей. А многие проекты вообще предстанут зрителю впервые.

Европейский месяц фотографии

Еще одно современное событие года — Европейский месяц фотографии. Пройдет он в солнечных Афинах, а участие в нем примут художники, которые поднимут актуальные вопросы общества. Темой этого года станет исследование того, как формируется коллективное сознание, а также индивидуальное восприятие сегодня. Когда едем: с 6 по 29 июля.

Нет такой страны, которая не имела бы своего особенного характерного облика. Туристы путешествуют по миру для того, чтобы просто увидеть необычные постройки и, непривычную взгляду флору и фауну других мест. Москва также имеет свои особенности, но помимо этого, в столице есть места, где можно почувствовать себя в другой стране не выезжая за границу. «360» расскажет о самых необычных уголках города, напоминающих об архитектуре других стран.