Музей боевой и трудовой славы федеральной автодороги М1 «Беларусь» открылся в Подмосковье

Музей истории федеральной автодороги М1 «Беларусь» открыли в Подмосковье в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

С. Кельбах отметил, что «Минка» — так раньше называли М1 «Беларусь» — имеет уникальную историю, которая хранится благодаря сотрудникам филиала.

«В течение трех лет энтузиасты по крупицам собирали исторические материалы, архивные документы, искали фотографии, восстанавливали имена тех, кто в 1930-х гг. строил дорогу и восстанавливал ее в послевоенное время», — отметил глава «Автодора».

Добавляется, что помимо раритетных фотографий и документов, в музее представлены личные вещи дорожников, солдатские каски, пули, фрагменты военной амуниции, найденные при реконструкции дороги. «На открытой уличной экспозиции музея выставлена дорожно-строительная техника, которая принимала участие в строительстве дороги, ее последующей эксплуатации и реконструкции. Уникальным является самый старый экспонат выставки — колесный трактор СХТЗ 15/30, который 80 лет назад участвовал в строительстве дороги и использовался в качестве тягача», — говорится в сообщении.