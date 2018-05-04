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Музей боевой и трудовой славы федеральной автодороги М1 «Беларусь» открылся в Подмосковье
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Музей боевой и трудовой славы федеральной автодороги М1 «Беларусь» открылся в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Музей истории федеральной автодороги М1 «Беларусь» открыли в Подмосковье в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
«Музей боевой и трудовой славы федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» открылся в канун празднования Дня Победы в Голицынском филиале ГК «Автодор». В церемонии открытия музея приняли участие председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, директор Музея современной истории России Ирина Великанова», — говорится в сообщении.
С. Кельбах отметил, что «Минка» — так раньше называли М1 «Беларусь» — имеет уникальную историю, которая хранится благодаря сотрудникам филиала.
«В течение трех лет энтузиасты по крупицам собирали исторические материалы, архивные документы, искали фотографии, восстанавливали имена тех, кто в 1930-х гг. строил дорогу и восстанавливал ее в послевоенное время», — отметил глава «Автодора».
Добавляется, что помимо раритетных фотографий и документов, в музее представлены личные вещи дорожников, солдатские каски, пули, фрагменты военной амуниции, найденные при реконструкции дороги. «На открытой уличной экспозиции музея выставлена дорожно-строительная техника, которая принимала участие в строительстве дороги, ее последующей эксплуатации и реконструкции. Уникальным является самый старый экспонат выставки — колесный трактор СХТЗ 15/30, который 80 лет назад участвовал в строительстве дороги и использовался в качестве тягача», — говорится в сообщении.
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