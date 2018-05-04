В музее «Торум Маа» открывается выставка «Отыры Великой Победы» — Ванзеват

Сегодня, 4 мая в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» откроется выставка «Отыры Великой Победы» — Ванзеват. Открытие пройдет в 15:00 в комплексе «Югорская долина» (корпус «Континент»). Отметим, что посещение выставки в этот день будет бесплатным.

Как сообщает пресс-служба музея, новая глава выставочного проекта будет посвящена коренным жителям Югры, которые приняли участие в военных событиях 1941 — 1945 гг. Информация, представленная на выставке, была собрана сотрудником Ванзеватской библиотекой Ниной Шабаршиной, а также центром дополнительного образования «Патриот».

Экспозиция будет открыта до 9 июня. Более подробная информация по телефону: +7 (3467) 315-722, 315-724.