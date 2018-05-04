Жить как Рокфеллеры: в Нью-Йорке за $500 млн распродают имущество клана миллиардеров

С 7 по 11 мая этого года, в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке на торгах Christie's состоится самый большой благотворительный аукцион в истории. Всего в аукционе участвует 1500 лотов — личное имущество, семейные реликвии, коллекция произведений искусства, собранная несколькими поколениями Рокфеллеров, — все, что хранилось в трех домах, принадлежавших Пегги и Дэвиду Рокфеллерам. В аукционном зале будут проданы 900 лотов, еще 600 лотов — онлайн. Общая оценка стоимости коллекции — $500 млн Минимальная оценка на интернет-торгах — $200.

Коллекция Рокфеллеров — безупречая подборка шедевров, пример хорошего вкуса и масштабный вклад в благотворительность. Крупнейший филантроп прошлого века Дэвид Рокфеллер , внук и наследник первого в США долларового миллиардера Джона Рокфеллера — стар— шего, умер весной 2017-го в возрасте 101 года. Вместе с женой Маргарет (все звали ее Пегги, они прожили вместе 56 лет) Дэвид активно собирал произведения импрессионистов и модернистов, скупал европейскую мебель, азиатское искусство и предметы антиквариата.

В 1994 году Пегги и Дэвид Рокфеллеры завещали свою коллекцию музеям и благотворительным фондам. Уже после смерти Пегги в 2010-м Дэвид Рокфеллер принес клятву The Giving Pedge, передав все свое состояние на благотворительность. Инициаторами движения The Giving Pedge в Америке стали миллиардеры Билл Гейтс и Уорен Баффет, в России к клятве присоединился Владимир Потанин

«Мой отец был оптимистичен относительно человеческой породы, предпочитал видеть в людях лучшие качества. Возможно потому, что по утрам он смотрелся в зеркало», — говорит Дэвид Рокфеллер — младший, глава Rockfeller family office. Коллекция, которую полгода готовил к торгам самый авторитетный аукционист Christie's Джонатан Рэнделл, заместитель председателя Christie's по Америке, включает работы Матисса, Пикассо, Моне, Мане, Синьяка, Гогена, О’Кифф, Хоппера.

Дэвид Рокфеллер начал свою карьеру коллекционера в семилетнем возрасте, когда стал собирать жуков, а закончил за несколько дней до смерти. В 100 лет он занимался фитнесом со своим инструктором и выходил с помощниками на шопинг, лично совершая покупки от носков до картин Джейми Уайета, и посетил торжественную церемонию открытия скульптуры Эби Элдрич Рокфеллер в МоМА (Эби Элдрич Рокфеллер, мать Дэвида Рокфеллера, — одна из основателей нью-йоркского музея MoMA).

«Культурная карта Манхэттена без этой семьи была бы совсем иной, — отмечает аукционист Джонатан Рэнделл на встрече с Forbes Life в нью-йоркском офисе Christie's. — Клойстерс (филиал Метрополитен-музея, посвященный артефактам средневековой Европы. — Forbes Life), галереи с китайским искусством в Метрополитен-музее, Asia Society, Нью-Йоркский MoMA — это Рокфеллеры. Штаб-квартира ООН и система национальных парков в Америке — тоже они, и это далеко не весь список. «Каждая из принадлежавших Рокфеллерам вещей будет продана, — рассказывает Рэнделл. — Мы оценили произведения искусства, книги, мебель. Работая с такой большой коллекцией, мы в точности запоминаем, как устроены дома владельцев, что где висело и как использовалось. С картинами несложно управиться. Но что сделать с тем, что на их оборотах? А с содержимым ящиков стола? Нужно смотреть на каждую мелочь». Любой предмет, которым пользовались Рокфеллеры, интересует и аукционистов, и покупателей.

Дэвид Рокфеллер вошел в историю искусства 15-летним подростком. Его мать, страстная пропагандистка современного искусства, подыскивая место для будущего музея, решила снести фамильный особняк на 54-й улице. Но прежде она пригласила городского пейзажиста Стефана Хирша нарисовать вид на Нью-Йорк из окна комнаты своего сына Дэвида. Тогда Дэвид наверняка и помыслить не мог, что однажды он будет возглавлять совет попечителей «маминого» музея или соберет коллекцию искусства на сотни миллионов долларов.

Вещи для Рокфеллеров не были символом статуса, они ежедневно получали от них удовольствие. Когда Дэвид возглавил совет попечителей MoMA, он поддался обаянию директоров музея Альфреда Барра и Рене д’Арнонкура и под их влиянием превратился в увлеченного и дерзкого коллекционера.

В 1951 году они с Пегги купили «Обнаженную» Ренуара за $51 000 и повесили ее в гостиной, шокируя консервативных гостей. По совету Альфреда Барра Рокфеллеры купили «Кувшинки» Моне, съездив к парижскому галеристу Кате Гранофф. Барр объяснил им, что поздний Моне актуален не менее Марка Ротко . В 1960 году Рокфеллеры купили «Белый центр» Марка Ротко за $10 000. В 2007-м Дэвид Рокфеллер выставил работу на аукцион Sotheby's. Ротко ушел за $72,8 млн Дэвид Рокфеллер — младший рассказывает, что его родители никогда не покупали работ, если оба не были согласны с покупкой. «У матери было эстетическое чувство дизайна, отец мыслил более предметно. Оба они были уверены, что искусство должно быть красивым. Очень медленно отец пришел к пониманию абстракции, смирившись с тем, что живопись может не поддаваться определению. Тогда он стал покупать работы Виллема де Кунинга и Александра Колдера ». Родители не совпали лишь один раз, во взглядах на работу Пикассо 1962 года «Женщина с собакой под деревом». «Мама решила, что полотно — наглядное доказательство пренебрежительного отношения Пикассо к женщинам, хотя он, конечно, по-своему их любил. Мама сказала отцу: „Знаешь, я чувствую себя некомфортно, когда эта работа висит у нас дома“, — рассказывает Дэвид Рокфеллер. Так Пикассо переехал к нему домой, где провисел 40 лет, а теперь полотно выставлено в MoMA.

Не жаль ли Рокфеллерам расставаться с предметами, знакомыми с детства? Дэвид Рокфеллер рассуждает однозначно: „Я горжусь тем, что все средства от продажи пойдут на благотворительность, как завещал отец. При жизни он был очень щедрым человеком и на том свете продолжает в том же духе“.

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