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Обнаружены 83 ранее неизвестные фотоработы Энди Уорхола
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Обнаружены 83 ранее неизвестные фотоработы Энди Уорхола 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Писатель и редактор из Нью-Йорка Пэт Хэккетт обнаружила в своей нью-йоркской квартире 83 фотографии, сделанные Энди Уорхолом. Снимки, среди которых есть фотопортреты Брук Шилдс, Мохаммеда Али, Фарры Фосетт, Жан-Мишеля Баскиа, а также двух такс Уорхола Арчи и Амоса вместе с Лу Ридом, были подарены Хэккетт Уорхолом в 1987 году, незадолго до его смерти, и с тех пор так и хранились в ее квартире. Хэккетт была одной из сотрудниц Уорхола и соавтором сценария его последнего фильма BAD, также она отредактировала его посмертно опубликованные «Дневники» (1989). При работе над проектом Уорхола The Party Book (1988) она взяла на себя отбор фотографий художника — случайных портретов друзей и ярких снимков ночной жизни Нью-Йорка — в качестве возможных иллюстраций. Тогда Уорхол заметил, как сильно они ей нравятся, и разрешил ей оставить их себе. Ранее не публиковавшиеся и не выставлявшиеся черно-белые фотоработы представлены на выставке, открывшейся 3 мая 2018 года в выставочном пространстве Hedges Projects в Лос-Анджелесе.
Источник: New York Times
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