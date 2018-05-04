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В галерее «Виктория» покажут видеографию арт-группы «Синие носы»
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В галерее «Виктория» покажут видеографию арт-группы «Синие носы» 

Волга Ньюс 50 минут назад
Вячеслав Мизин и Александр Шабуров начинали свою деятельность в Екатеринбурге, приспособили в своих видеоперформансах юмор соц-арта к современным российским реалиям, разработали проект «народнического современного искусства».
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