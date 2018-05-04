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В Алма-Ате презентуют новые книги оренбургского писателя
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В Алма-Ате презентуют новые книги оренбургского писателя 

ProOren 39 минут назад
Книжная экспозиция «Мгновения войны Юлиана Семенова» переехала из Москвы в Алма-Ату. Накануне в стенах Национальной библиотеки Казахстана прошло ее торжественное открытие.
Вечер памяти известного оренбургского журналиста, драматурга и писателя, организованный представителями Россотрудничества, посетили люди самых разный профессий и социальных положений. Президент фонда «Евразия» Игорь Храмов представил выставку и рассказал о работе Культурного фонда Юлиана Семенова и доме-музее писателя в Крыму.
В этот вечер много говорили об Оренбурге. Книга Юлиана Семенова «Дипломатический агент», переизданная два года назад Оренбургским книжным издательством, оказалась очень интересна для гостей. В связи со спецификой презентуемого сочинения на выставке было много дипломатов — от представителя МИДа Казахстана в Алма-Ате до консула России в культурной столице Казахстана.
Сегодня, 4 мая, в стенах библиотеки продолжатся беседы о взаимопроникновении двух культур и выдающихся «русских французах» — Морисе Дрюоне и Жозефе Кесселе.
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