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1,5 млрд центральнее некуда. УГМК сделал городу неслыханный подарок
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1,5 млрд центральнее некуда. УГМК сделал городу неслыханный подарок 

Деловой Квартал 1 час назад
Это грозит стать сенсацией. На месте, где гарантированно должен был появиться очередной элитный ЖК, запустится современный музей. И все на деньги компании Козицына. В СМИ появилась информация, что в здании бывшего Уральского приборостроительного завода (УПЗ) на улице Горького, 17 в самом центре Екатеринбурга расположится художественная галерея, передает Znak.com.
Оказалось, УГМК выкупило здание у другой известной на Урале компании Prinzip, которая планировала возведение на территории бывшего завода премиального ЖК. Цена сделки называется в районе 1,5 млрд руб. Но самое интересное то, что новый владелец собирается передать недвижимость в собственность государства.
Напомним, что в прошлом году на бывшей территории УПЗ была размещена основная экспозиция 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, недавно удостоенная высокой награды, о чем писал DK.RU.
Самый последний вариант проекта реконструкции бывшего завода представляла компания Prinzip. Она собиралась построить два жилых корпуса общей площадью 265 тыс. квадратных метров, с подземной парковкой на 200 автомобилей и фитнес-центром с бассейном. Теперь планы на проект не так конкретны, но уже ясно, что это предполагается как один из самых дорогих подарков Екатеринбургу от частной компании.
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