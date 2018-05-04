Сотрудница УМВД России по Хабаровскому краю стала дипломантом международной художественной выставки

В Хабаровске в Тихоокеанском государственном университете прошла международная художественная выставка «Особый взгляд на природу Азии». Участниками стали 24 магистранта из России, 25 — из Южной Кореи. В числе участников выступила заместитель начальника специального отдела ЦИТСиЗИ подполковник внутренней службы Елена Пушкина . На выставке были представлены семь ее работ, среди них — картина «Калининградские аисты» и инсталляция «Окно в мир», отмеченные дипломом первой степени.

Елена творит в направлении современного искусства. Вдохновляют сотрудницу полиции , по ее словам, работы Айвазовского, в частности, «Девятый вал». Она не ограничивает себя канонами, а передает на полотнах свое ощущение мира. Приятное воспоминание о поездке в Калининград с сыном нашло отражение в ее картине. Черепицы крыши и сказочный аист, принесший новую жизнь, не смог оставить равнодушными жюри выставки.

На сегодняшний день Елена Пушкина закончила обучение в магистратуре ТОГУ и пишет диссертацию по направлению изобразительного искусства. Главная ее мечта — в будущем открыть свою студию творчества для маленьких детей.