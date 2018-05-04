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Сотрудница УМВД России по Хабаровскому краю стала дипломантом международной художественной выставки
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Сотрудница УМВД России по Хабаровскому краю стала дипломантом международной художественной выставки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Хабаровске в Тихоокеанском государственном университете прошла международная художественная выставка «Особый взгляд на природу Азии». Участниками стали 24 магистранта из России, 25 — из Южной Кореи. В числе участников выступила заместитель начальника специального отдела ЦИТСиЗИ подполковник внутренней службы Елена Пушкина. На выставке были представлены семь ее работ, среди них — картина «Калининградские аисты» и инсталляция «Окно в мир», отмеченные дипломом первой степени.
Елена творит в направлении современного искусства. Вдохновляют сотрудницу полиции, по ее словам, работы Айвазовского, в частности, «Девятый вал». Она не ограничивает себя канонами, а передает на полотнах свое ощущение мира. Приятное воспоминание о поездке в Калининград с сыном нашло отражение в ее картине. Черепицы крыши и сказочный аист, принесший новую жизнь, не смог оставить равнодушными жюри выставки.
На сегодняшний день Елена Пушкина закончила обучение в магистратуре ТОГУ и пишет диссертацию по направлению изобразительного искусства. Главная ее мечта — в будущем открыть свою студию творчества для маленьких детей.
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