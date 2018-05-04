Сквозное движение по набережной у Музея Мирового океана откроют в июне

Сквозное движение по набережной у Музея Мирового океана откроют 31 мая, сообщает дорожно-транспортное управление администрации Калининграда.

Как сообщалось ранее, участок улицы Баграмяна от дома № 2 до дома № 4 закрылся 15 февраля. Это было необходимо из-за строительства корпуса Музея Мирового океана.

«В июне сквозное движение будет восстановлено, в июле-августе для проведения работ на объекте снова потребуется его перекрытие. Оно запланировано в период с 16 июля по 31 августа», — отметили в мэрии.

Автомобилистам в этот период нужно будет объезжать перекрытую дорогу.