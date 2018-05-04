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Сквозное движение по набережной у Музея Мирового океана откроют в июне
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Сквозное движение по набережной у Музея Мирового океана откроют в июне 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сквозное движение по набережной у Музея Мирового океана откроют 31 мая, сообщает дорожно-транспортное управление администрации Калининграда.
Как сообщалось ранее, участок улицы Баграмяна от дома № 2 до дома № 4 закрылся 15 февраля. Это было необходимо из-за строительства корпуса Музея Мирового океана.
«В июне сквозное движение будет восстановлено, в июле-августе для проведения работ на объекте снова потребуется его перекрытие. Оно запланировано в период с 16 июля по 31 августа», — отметили в мэрии.
Автомобилистам в этот период нужно будет объезжать перекрытую дорогу.
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