6 способов создать произведение искусства

Мой главный барьер для занятия творчеством — боязнь неудачи. Нелепые каракули умиляют окружающих, пока художник находится в возрасте от 2-7. Сейчас я скорее услышу: «Рисование это не твое», и первый кто об этом скажет — мой внутренний голос. Преодолеть психологические зажимы помогают специальные готовые наборы для творчества. Вместе с интернет-магазином «Цветное» я собрала несколько оригинальных техник рисования. Они достаточно сложные, чтобы ты почувствовала себя художником, но в меру простые, чтобы их мог освоить каждый.

1. Рисование по номерам

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Рисование по номерам больше других техник напоминает настоящую живопись и по процессу, и по результату. За тебя сделали все самое сложное — нанесли набросок, разделили на пронумерованные зоны и подобрали краски. В основе идеи нумерованных картин способ, которым Леонардо Да Винчи обучал живописи. Картины по номерам есть на холстах и на деревянных панно. Кроме того, раскрашивать можно не только чьи-то работы, но и собственное изображение. В магазине «Цветное» изготовят пронумерованную картину на холсте по фотографии.

2. Флип-арт портрет

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Флип-арт портрет тоже изготавливают по фотографии. Это хорошая идея для подарка, потому что вы сможете поработать над созданием картины вместе с получателем и даже целой компанией. В комплекте для флип-арта холст на подрамнике, наклеенная на него специальная пленка-трафарет с изображением, краски, кисти и самоклеящаяся пленка. Все, что нужно сделать: нанести на холст яркие краски в произвольном порядке и форме. После снятия пленки-трафарета ты получишь стильный и фотографически точный портрет. Испортить такую картину невозможно. Заказать можно любое изображение. Картина в стиле флип-арт станет ярким акцентом в интерьере.

3. Картина из эпоксидной смолы

Художественная техника рисования эпоксидной смолой называется Resinart. Картина с идеально гладкой, прозрачной и твердой поверхностью выглядит очень эффектно, при этом ее несложно выполнить. На круглый деревянный планшет наносится смола, а затем красители и пигменты. Краски ложатся живописными абстрактными пятнами, образуя космические пейзажи. После высыхания картину можно повесить на стену или установить на подставке. В наборе для рисования есть все необходимые материалы и подробная инструкция.

4. Картина в технике эбру

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Эбру — это техника рисования на воде. Для нее необходимы специальные материалы, но не нужны профессиональные знания и навыки. Краски для эбру более жидкие, чем гуашь или акриловые. Они красиво растекаются по воде, не смешиваясь, образуя неожиданные узоры и сочетания. Это необычная творческая техника, которая рождает креативные идеи прямо в процессе рисования. Изобразить можно не только абстракцию. Для более точного рисунка используй шило. Когда картина на воде будет закончена, перенеси ее на плотную бумагу, ткань или деревянное панно. Приложи поверхность к изображению, и краски «переползут» на холст в том же виде, в каком были на водной картине.

5. Скретч-картина

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Техника создания скретч-картины очень проста, но сам процесс завораживает. Тебе нужно сцарапать серебристое покрытие с винилового листа, на который нанесено изображение. Для сюжетов скретч-картин чаще всего используют панорамы ночного города. Под твоей рукой оживает черно-серый Нью-Йорк, Париж или Гамбург. Ночной мегаполис начинает светиться тысячами огней. В магазине «Цветное» есть новинки скретч-картин, которые не просто найти в продаже или встретить в интерьере. В комплекте идет чистый скретч-лист, на котором ты можешь создать свой рисунок.

6. Алмазная картина-раскраска

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Эта картина объединила сразу две техники: рисование по номерам и алмазную живопись. Сочетание элементов из алмазных страз и фона из акриловых красок создает 3D эффект. Эта картина позволит создать настоящий шедевр и не займет много времени. Обе техники несложные и потребуют лишь усидчивости и аккуратности. Можешь выполнять работу в любой последовательности: начать со страз или с раскрашивания фона.