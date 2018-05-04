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В Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова прошел тематический вечер «Чтобы знали и помнили…»
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В Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова прошел тематический вечер «Чтобы знали и помнили…» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
В преддверии Дня Победы и 300-летия российской полиции в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова прошел тематический вечер «Чтобы знали и помнили…», организованный по инициативе Архангельского регионального отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел России. В его рамках состоялось торжественное открытие выставки «Архангельские партизаны на Карельском фронте. 1942-1944», созданной музеем истории УМВД России по Архангельской области.
Первыми посетителями экспозиции стали ветераны и молодые полицейские — слушатели Центра профессиональной подготовки областного УМВД.
На десяти стендах собраны исторические материалы, фотографии, документы, рассказывающие о малоизвестных страницах в истории Архангельской милиции в годы Великой Отечественной войны, партизанском движении на Карельском фронте. Представленные в экспозиции уникальные снимки военного корреспондента Якова Местечкина отображают жизнь и деятельность архангельских партизан.
На выставке можно увидеть уникальные документы военных лет, среди которых «Присяга партизана» командира отряда «Полярник» Даниила Андреевича Подоплекина, «Боевой листок», выпускавшийся в отряде «Большевик», отрывки из воспоминаний и дневников партизан. В экспозиции также представлены биографические данные об известных партизанах Архангельской области, отличившихся в боевых операциях.
Директор музея истории областного УМВД Светлана Михайловна Филимонкова провела для посетителей выставки экскурсию. Во второй части вечера была представлена видеопрезентация «1941-1945. Память». Светлана Михайловна рассказала о вкладе Архангельской области в дело общей Победы, о том, как сохраняется память о подвигах северян.
Выставку «Архангельские ветераны на Карельском фронте» может посетить каждый желающий.
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