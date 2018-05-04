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Музей современной истории России в Москве можно будет посетить со скидкой с 6 по 8 мая
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Музей современной истории России в Москве можно будет посетить со скидкой с 6 по 8 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Входной билет в Музей современной истории России в Москве будет стоить всего 100 рублей 6, 7 и 8 мая, посетители увидят коллекцию живописи о Великой Отечественной войне, а также услышат архивные записи голосов маршала Ивана Конева и советского снайпера Людмилы Павличенко, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Музей современной истории России снизит цены на входные билеты в преддверии Дня Победы. Три дня, 6,7 и 8 мая, все желающие смогут посетить экспозицию по специальной льготной цене — 100 рублей. В обычные дни стоимость билета составляет 250 рублей», — говорится в сообщении.
Посетители услышат песни военных лет и получат в подарок поздравительную открытку «9 Мая. Праздник Победы над фашистской Германией», которая отпечатана ограниченным тиражом по образцу оригинальной открытки 1947 года из музейных фондов.
В предпраздничные дни можно будет увидеть уникальную коллекцию живописи на тему Великой Отечественной войны из музейных запасников. Эти полотна были написаны в годы войны и в послевоенные десятилетия: «Защитники Брестской крепости» Петра Кривоногова, «Родная земля» Юрия Непринцева и «Праздник Победы» Владимира Штраниха.
Кроме того, музей представит документальные аудиозаписи военных лет из своего фонофонда. Гости услышат рассказ маршала Иван Конева о боях за освобождение Чехословакии, оперативную сводку о взятии Берлина, зачитанную диктором Юрием Левитаном, и историю об обороне Севастополя от легендарного советского снайпера Людмилы Павличенко.
Посетители смогут внести свой вклад в сохранение истории о войне 1941–1945 годов и написать небольшое эссе о том, что для них значит День Победы и какие существуют семейные традиции в этот праздник. Ответ можно будет оставить в специальном ящике в одном из залов музея или прислать на электронную почту. Записи будут переданы в фонд музея.
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