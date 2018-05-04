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7 мая пройдет открытие новой экспозиции музея «Кобона: Дорога Жизни»
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7 мая пройдет открытие новой экспозиции музея «Кобона: Дорога Жизни» 

Ivyborg.ru 1 час назад
7 мая в 13.00 состоится презентация обновленной экспозиции музея «Кобона: Дорога Жизни» (Ленинградская область, Кировский район, деревня Кобона, улица Староладожский канал, 2 линия, д.2).
Кобона вошла в историю Великой Отечественной войны. Расположенная в 120 км от Санкт-Петербурга она явилась конечным этапом Дороги жизни, которая спасла тысячи ленинградцев.
По хрупкому льду шли десятки и сотни автомашин, которые из Ленинграда вывозили людей, умирающих от голода, а в Ленинград продукты и боеприпасы.
В программе презентации: рассказ об истории создания экспозиции, экскурсия по музею. К участию в мероприятии приглашены представители музейного сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 1980 г. В здании бывшей средней кобонской школы был открыт музей «Дорога жизни», а также музей поэта А. Прокофьева и дачи писателей Ленингада. Напротив музея, на берегу староладожского канала 4 декабря 1981 г. Торжественно открыт памятник поэту Лауреату Ленинской и государственной премий, герою социалистического труда А. А. Прокофьеву. Работа скульптора Аникушина.
В 1988 г. На правах филиала музей «Дорога жизни» вошел в состав музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». В 2010 г. Музей сгорел. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне здание музея было восстановлено. В настоящее время в музее создана экспозиция. В ее основе — мемориальный архив С. А. Гельберга, профессионального художника, инженера по водным перевозкам и флагманского специалиста по маскировки. С. А. Гельберг прослужил на Дороге жизни 2,5 года.
Общая экспозиционная площадь музея составляет 215 метров. Тематически экспозиция разделена на несколько блоков: Дорога Жизни, история деревни Кобона от основания до наших дней, Кобона — деревня на Ладоге, жизнь и творчество поэта А. А. Прокофьева, история Кобонской школы, в здании которой находится музей. Выставочные площади располагаются на двух этажах, в 8 залах.
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