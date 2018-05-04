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В Финляндии представили официальный портрет президента
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В Финляндии представили официальный портрет президента 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая — РИА Новости. Официальный портрет президента Финляндии Саули Ниинистё представлен в пятницу на заседании правительства страны, работа выполнена в стиле мозаики и будет представлена широкой публике в художественном музее Атенеум в июне, говорится в сообщении правительства.
Портрет выполнен по заказу правительства, будет находиться в кабинете президента в здании правительства, на стенах которого находятся портреты всех других президентов Финляндии.
"Идея исполнения портрета в виде мозаики принадлежит Саули Ниинистё. Его первый портрет 2012 года был выполнен группой студентов Института искусств города Лахти. Вдохновлённый их работой, а также духом столетия независимости Финляндии, президент пригласил к работе над новым портретом сто художников. Поэтому портрет состоит из ста частей", — говорится в сообщении.
Широкой публике портрет представят в июне, когда он будет выставлен в художественном музее Атенеум, до этого момента найти этот портрет, как и все другие портреты президентов Финляндии, можно на сайте правительства страны.
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