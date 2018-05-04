Музей-заповедник «Костёнки» открыл сезон масштабной фотовыставкой в Воронеже

Экспозиция состоит из четырёх блоках, рассказывающих о Костёнках с разных сторон. «О Костёнках с любовью» — под таким названием в выставочном зале на Кирова открылась фотовыставка. Она состоит из нескольких тематических блоков. Снимки оценил корреспондент «Вести-Воронеж». Свой очередной сезон музей-заповедник «Костёнки» решил открыть не обыденно, а большой фотовыставкой, которую назвали «О Костёнках с любовью». Прежде чем она состоялась, работу провели колоссальную. Первоначально идея пришла в голову главному научному сотруднику Ирине Котляровой. Время проходит, все в этом мире быстро меняется. А почему бы не остановить мгновение и не запечатлеть его?

— Когда я готовила выставку архивную, смотрела старые фотографии, у меня возникла мысль, что наша жизнь не менее интересная, чем та, которая была когда-то. И тому, кто будет изучать наше время 50, 100 лет спустя, будет не менее интересно. Я подумала, при таком количестве средств информационныхнеплохо заняться изучением на срезе, пласта нашей жизни, — делится главный научный сотрудник музея-заповедника «Костёнки» Ирина Котлярова. Запечатлеть Костёнки пригласили фотографа Сергея Смирнова . Работа длилась год. Место, известное всему археологическому миру, а теперь и туристическому, снимали во все времена года. Решили показать Костёнки во всей их красе. Выставка состоит из четырех блоков. Первый — музей, его программы, интересные мероприятия. Вторая тема не менее интересная — само село, его окрестности, его люди. Третий блок — уникальная природа. Именно отсюда, с невысоких меловых гребней и начинается потрясающе красивое легендарное Донское Белогорье.