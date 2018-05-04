В Главном архивном управлении Москвы откроется выставка «Читает память письма с фронта»

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7 и 8 мая в Главархиве Москвы пройдет историко-документальная выставка «Читает память письма с фронта». Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

«На выставке представят редкие архивные документы и предметы. Большая часть экспонируемых материалов будет представлена широкой публике впервые», — сказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко

Гости выставки увидят письма, фотографии, зарисовки, стихи, награды героев Советского Союза Бориса Дмитриевского и Наташи Ковшовой, народного учителя СССР Леонида Мильграма, поэта Евгения Долматовского, публициста Ильи Френкеля.

Также можно будет прослушать фонозаписи воспоминаний участников и очевидцев тех событий, увидеть снимки военных корреспондентов, документы и документальный фильм «Защити свой город».

Обзорные экскурсии по выставке будут проводиться 7 и 8 мая в 11:30, 14:30 и 18:30. Вход свободный, только надо при себе иметь паспорт.