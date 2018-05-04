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Екатерина Вора стала обладателем знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел»
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Екатерина Вора стала обладателем знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел» 

ИА Север-Пресс 33 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам и ремёслам ЯНАО определил нового обладателя знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел». Обладателем знака стала Екатерина Вора из села Самбург Пуровского района. Она является мастером по изготовлению изделий из глины, а также традиционных изделий из меха и кожи.
Отметим, на рассмотрение совета в этом году было представлено три ходатайства на кандидатов, претендующих на соискание награды.
На основании представленных документов, учитывая высокое качество и мастерство исполнения изделий, художественно-экспертный совет определил обладателя знака.
Напомним, знак присуждается в арктическом регионе с 2005 года и вручается с целью поддержки и развития творческой индивидуальности мастеров народного творчества, обеспечения преемственности традиций, стимулирования творческой активности талантливых умельцев, пропагандирующих искусство коренных малочисленных народов Севера. В год вручается не более одного знака, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
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