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В «Меридиане» детей научат рисовать натюрморт
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В «Меридиане» детей научат рисовать натюрморт 

Обручевский меридиан 17 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
4 мая в рамках выставки Светланы Синевой «Аллея живописи» состоится мастер-класс.
Декоративный натюрморт — это изобразительный способ связать в единое целое все имеющиеся орнаменты так, чтобы рисунок сохранил гармонию и при этом передал всю постановку предметов. Ребята будут работать с постановкой из двух предметов на фоне орнаментированных драпировок. Светлана Синева — член Союза художников России. Преподает рисунок, живопись, композицию, занимается реставрацией икон. Картины художницы находятся во многих частных собраниях в России. В экспозиционном пространстве Зимнего сада можно познакомиться с работами Светланы Игоревны — картины, представленные в ее аллее живописи, излучают радость и необыкновенные тепло и свечение. С собой необходимо взять материалы, мероприятие будет проходить в игровой комнате с 16 до 18 часов, регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/710759/.
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