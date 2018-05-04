Ещё
Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой перед Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой перед Днем Победы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Музей современной истории России предоставит посетителям скидки на билеты в преддверии Дня Победы. Экспозицию музея можно будет посетить о специальной льготной цене − 100 рублей. Акция будет действовать в течение трех дней − 6,7 и 8 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, в предпраздничные дни гости музея смогут послушать песни военных лет и получить в качестве сувенира поздравительную открытку «9 Мая. Праздник Победы над фашистской Германией». Ее выпустили ограниченным тиражом по образцу оригинальной открытки 1947 года из фондов музея.
В преддверии Дня Победы посетителям представят уникальную коллекцию живописи на тему Великой Отечественной войны, которая обычно скрыта от глаз публики в музейных запасниках. Среди живописных полотен, созданных в военные годы и в последующие десятилетия, − «Защитники Брестской крепости» Петра Кривоногова, «Праздник Победы» Владимира Штраниха и «Родная земля» Юрия Непринцева.
В музее также прозвучат документальные аудиозаписи военных лет, включая рассказ маршала Ивана Конева о боях за освобождение Чехословакии, оперативную сводку Юрия Левитана о взятии Берлина и историю легендарного снайпера Людмилы Павличенко об обороне Севастополя. После осмотра экспозиции все желающие смогут написать небольшое эссе о том, что для них значит День Победы, а затем опустить его в специальный ящик в одном из музейных залов или отправить на электронную почту музея.
Москва24: последние новости
Московский зоопарк присоединится к акции "Ночь в музее" Собянин распорядился установить памятный знак погибшим на войне работникам ВСХВ Первомай в парках, поющий поросенок и твист брежневских бровей. Куда сходить в выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
«Собибор»: важная историческая правда4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение