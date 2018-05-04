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Музей современной истории России предложит льготные билеты в преддверии Дня Победы
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Музей современной истории России предложит льготные билеты в преддверии Дня Победы 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Москва24
Музей современной истории России предложит скидки на билеты 6, 7 и 8 мая — в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Экспозицию музея можно будет посетить по специальной льготной цене − 100 рублей.
В предпраздничные дни посетители также смогут послушать песни военных лет и получить в качестве сувенира тематическую поздравительную открытку.
Кроме того, будет представлена коллекция живописи, которая посвящена Великой Отечественной войне и которая обычно хранится в музейных запасниках. Среди работ — «Защитники Брестской крепости» Петра Кривоногова, «Праздник Победы» Владимира Штраниха и «Родная земля» Юрия Непринцева.
Прозвучат и документальные аудиозаписи военных лет.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге открылась продажа билетов на акцию «Ночь музеев».
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