Ещё
На Подольской открылась выставка плакатов «Шаги истории»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Подольской открылась выставка плакатов «Шаги истории» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Традиционная выставка исторических плакатов открылась на днях в детском клубе «Подросток» на Подольской улице. Экспозиция будет доступна для осмотра до конца мая.
Как отметила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина, значительная часть выставки «Шаги истории — май. Памятные даты в истории России» посвящена событиям Великой Отечественной войны.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 31 мая с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный для всех желающих. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В кинотеатре на Люблинской устроят праздник в честь Первомая В районе Марьино открылась выставка семейных военных архивов Добрые сказки Натальи Абрамцевой прочтут на Перерве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой19
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
«Собибор»: важная историческая правда4
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение