На Подольской открылась выставка плакатов «Шаги истории»

Традиционная выставка исторических плакатов открылась на днях в детском клубе «Подросток» на Подольской улице. Экспозиция будет доступна для осмотра до конца мая.

Как отметила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина , значительная часть выставки «Шаги истории — май. Памятные даты в истории России» посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Экспозиция будет доступна для осмотра до 31 мая с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный для всех желающих. (то)