Первоклассники из Отрадного представили выставку «Письма с фронта»

В 1 «А» классе школы № 950 в преддверии празднования Дня Победы открылась тематическая выставка «Письма с фронта». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-В течение учебного года в 1 «А» классе проводились мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. Накануне Дня Победы ребят заинтересовал вопрос «А как во время войны солдаты общались со своими родными?» По совету учителя ребята решили подготовить плакат, посвящённый этому светлому празднику. На уроке технологии дети смастерили цветы яблони и украсили ими плакат с изображением воина. Затем пришла идея дополнить работу письмами-треугольниками и посвятить плакат солдатам-почтальонам — тем людям, которые помогали соединять тысячи семей, дарить надежду близким, передавать солдатскую нежность и веру в Победу, — рассказали в администрации школы.

На выставке представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, на которых солдаты в часы передышки пишут письма: в окопе, в госпитале, в землянке. Также в экспозицию вошли различные виды почтовых писем: открытки, письма-треугольники, почтовые карточки, а также рассказ о солдатах-почтальонах, которые в боевых условиях доставляли корреспонденцию адресатам. (ип)