В Белгороде стартует IV Межрегиональная выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле»

В конкурсе пять номинаций: графика, скульптура, живопись, храмовое и декоративно-прикладное искусство. В 2018 году в конкурсе участвуют 248 художников с 369 произведениями из 8 регионов страны, в том числе Курска, Воронежа, Орла, Липецка, Москвы, Белгорода, Брянска, Тамбова. Значительную часть выставки занимает пейзажная живопись, демонстрирующая многообразный мир природы России. Также на выставке представлены натюрморты, сюжетные картины, портреты, выполненные в разных стилях и техниках. В выставке отсутствует батальный жанр, так как в современном изобразительном искусстве прослеживается тенденция переосмысления художниками тех событий, свидетелями которых они не были, но участники выставки изображают военные события иными способами — при помощи символов и экспрессии.

Цель выставки — воспитание патриотизма, укрепление культурного потенциала в изобразительнои искусстве, поддержка межрегионального сотрудничества творческой интеллигенции.

17 мая состоится торжественное награждение победителей конкурса.

Выставка продлится до 3 июня.

Премию учредил в 2010 году Попечительский совет Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».