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В Белгороде стартует IV Межрегиональная выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле»
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В Белгороде стартует IV Межрегиональная выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В конкурсе пять номинаций: графика, скульптура, живопись, храмовое и декоративно-прикладное искусство. В 2018 году в конкурсе участвуют 248 художников с 369 произведениями из 8 регионов страны, в том числе Курска, Воронежа, Орла, Липецка, Москвы, Белгорода, Брянска, Тамбова. Значительную часть выставки занимает пейзажная живопись, демонстрирующая многообразный мир природы России. Также на выставке представлены натюрморты, сюжетные картины, портреты, выполненные в разных стилях и техниках. В выставке отсутствует батальный жанр, так как в современном изобразительном искусстве прослеживается тенденция переосмысления художниками тех событий, свидетелями которых они не были, но участники выставки изображают военные события иными способами — при помощи символов и экспрессии.
Цель выставки — воспитание патриотизма, укрепление культурного потенциала в изобразительнои искусстве, поддержка межрегионального сотрудничества творческой интеллигенции.
17 мая состоится торжественное награждение победителей конкурса.
Выставка продлится до 3 июня.
Премию учредил в 2010 году Попечительский совет Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».
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