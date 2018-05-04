Произведения искусства из частных коллекций покажут в Уфе 

Выставка частных коллекций пройдёт в уфимской галерее «Мирас» с 15 по 23 мая, сообщили в пресс-службе галереи.
Основу экспозиции составили произведения живописи, графики, скульптуры, которые галерея приобретала в течение почти 25 лет.
В числе авторов произведений — мэтры изобразительного искусства Башкирии: Расих Ахметвалиев, Ринат Харисов, Василь Ханнанов, Наиль Байбурин, Радик Гарифуллин, Александр Бурзянцев, Борис Домашников, Айрат Терегулов, Мирас Давлетбаев, Ринат Волигамси, Руслан Нигматуллин, Раис Гаитов, Сергей Игнатенко, Миля Гатауллина, Сергей Краснов, Михаил Назаров, Нелли Акчурина и другие.
Каждый экспонат, представленный на выставке, имеет свою историю, которая станет доступна посетителям.
Выставка состоится в рамках всемирного проекта «Ночь музеев-2018», которая пройдет 19 мая. В этот день вход на выставку свободный.