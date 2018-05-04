Ещё
Произведения искусства из частных коллекций покажут в Уфе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Произведения искусства из частных коллекций покажут в Уфе 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Выставка частных коллекций пройдёт в уфимской галерее «Мирас» с 15 по 23 мая, сообщили в пресс-службе галереи.
Основу экспозиции составили произведения живописи, графики, скульптуры, которые галерея приобретала в течение почти 25 лет.
В числе авторов произведений — мэтры изобразительного искусства Башкирии: Расих Ахметвалиев, Ринат Харисов, Василь Ханнанов, Наиль Байбурин, Радик Гарифуллин, Александр Бурзянцев, Борис Домашников, Айрат Терегулов, Мирас Давлетбаев, Ринат Волигамси, Руслан Нигматуллин, Раис Гаитов, Сергей Игнатенко, Миля Гатауллина, Сергей Краснов, Михаил Назаров, Нелли Акчурина и другие.
Каждый экспонат, представленный на выставке, имеет свою историю, которая станет доступна посетителям.
Выставка состоится в рамках всемирного проекта «Ночь музеев-2018», которая пройдет 19 мая. В этот день вход на выставку свободный.
АиФ-Уфа: последние новости
К 9 мая в Уфе завершат реставрацию граффити-портрета лётчика Мусы Гареева Инвалид, пропавший две недели назад в Уфе, найден мёртвым Уфимской молодёжи предлагают создать эскизы граффити для украшения города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение