Произведения искусства из частных коллекций покажут в Уфе

Выставка частных коллекций пройдёт в уфимской галерее «Мирас» с 15 по 23 мая, сообщили в пресс-службе галереи.

Основу экспозиции составили произведения живописи, графики, скульптуры, которые галерея приобретала в течение почти 25 лет.

Каждый экспонат, представленный на выставке, имеет свою историю, которая станет доступна посетителям.

Выставка состоится в рамках всемирного проекта «Ночь музеев-2018», которая пройдет 19 мая. В этот день вход на выставку свободный.