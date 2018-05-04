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Юные вешняковцы представили свои работы на «Празднике праздников»
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Юные вешняковцы представили свои работы на «Празднике праздников» 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Ученики Школы № 892 приняли участие в городском конкурсе художественного творчества «Торжество жизни», который был организован в рамках пасхального фестиваля «Праздник праздников».
Основной задачей фестиваля было приобщение современных школьников к старинным традициям нашего народа, стремление вызвать у них интерес к самостоятельному изучению культуры и быта.
Конкурс проходил по трём направлениям: изобразительное искусство, представленное живописью и графикой, декоративно-прикладное творчество, включавшее в себя пасхальные открытки, сувенирные яйца и декоративные игрушки, а также искусство фотографии, состоявшее из жанровой фотографии, снимков природы, картин окружающей среды и портретов. Возраст участников составлял от 4-х до 18-ти лет.
Семь вешняковских школьников представили свои поделки в разделе «Декоративно-прикладное творчество». Их работы были высоко оценены членами жюри.
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