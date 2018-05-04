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#ЖиваяЛекция «Пикассо. Гений разрушительной силы» состоится в Белгороде
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#ЖиваяЛекция «Пикассо. Гений разрушительной силы» состоится в Белгороде 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
Почему с картины Пикассо? Что может разрушить гений? В чем смысл кубизма? Как Пикассо связан с «Джокондой» Леонардо Да Винчи? Почему женщины не могли без него жить, а теперь без его имени не может обойтись автомобильный, ювелирный и даже медицинский мир? Об этом и многом из жизни самого интригующего художника XX века — Пабло Пикассо — 6 мая белгородцам расскажут авторы проекта #ЖиваяЛекция Татьяна Голюдбина и Никита Грибанов в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО. Фестиваль учрежден благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Живая лекция — авторский формат творческого объединения «Артель», который совмещает в себе театральное и лекторское искусство. «Артель» — это творческое объединение, целями которого являются синергия наук и искусств, сотворчество и развитие культурной среды в России. Оно появилось из идеи лидера проекта Никиты Грибанова, актера театра и кино, сертифицированного Коуча глубинной трансформации, и сооснователя Анны Камышниковой: знания обретают свою сущность только тогда, когда они передаются другим, успешно используются всеми носителями и продолжают видоизменяться, улучшая качество жизни каждого в сферах как материальных, так и духовных, культурных и эстетических.
Лекция состоится в городском кафе «Орион» (Белгород, ул. Гражданская, 61) 6 мая в 18.30. Дополнительную информацию о ней можно получить на сайте фестиваля АРТ-ОКНО.
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