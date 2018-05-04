Картину греческого художника передадут в дар Москве 6 мая 

В Музее Москвы 6 мая состоится церемония передачи в дар столице картины греческого художника Костаса Эфимидиса, говорится в сообщении пресс-службы музея.
«Шестого мая в День памяти великомученика Георгия Победоносца в 13:00 в Музее Москвы состоится торжественная передача в дар городу Москве к 870-летнему юбилею картины греческого художника Костаса Эфимидиса «Святой Георгий Победоносец», — говорится в сообщении.
От имени греков России дар вручит президент Федеральной национально-культурной автономии греков России Иван Саввиди. Примет дар министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Картину греческого художника до 27 мая можно увидеть в Музее Москвы, на выставке «Образ в истории и культуре XX века». В экспозицию, посвященную одному из самых любимых и почитаемых русских святых, чей образ неразрывно связан с Москвой, ее историей и культурой, также вошли предметы из коллекции Музея Москвы с изображением Георгия Победоносца: живопись, монеты, керамика, мозаичные и текстильные панно, батик, изделия из бисера, войлока, металла, дополненные видеоматериалами, документами, рукописями.
«Также в рамках церемонии Александр Кибовский и герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов вручат свидетельства о внесении в Государственный геральдический регистр РФ официальных символов (герба и флага) муниципальных округов в городе Москве Солнцево и Южнопортовый, поселений в городе Москве Михайлово-Ярцевское, Филимонковское и Киевское», — уточняется в материале.
В мероприятии принимают участие: директор «Музейного объединения „Музей Москвы“ Алина Сапрыкина, генеральный Консул Греции в Москве госпожа Элени Вакали, исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии греков России Михаил Атмачиди, председатель Региональной общественной организации „Московское общество греков“ Христо Тахчиди, автор картины „Святой Георгий Победоносец“ Костас Эфимидис, директор фестиваля греческой культуры „Акрополис“ Алексей Черкезов.