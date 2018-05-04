Картину греческого художника передадут в дар Москве 6 мая

В Музее Москвы 6 мая состоится церемония передачи в дар столице картины греческого художника Костаса Эфимидиса, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Шестого мая в День памяти великомученика Георгия Победоносца в 13:00 в Музее Москвы состоится торжественная передача в дар городу Москве к 870-летнему юбилею картины греческого художника Костаса Эфимидиса «Святой Георгий Победоносец», — говорится в сообщении.

Картину греческого художника до 27 мая можно увидеть в Музее Москвы, на выставке «Образ в истории и культуре XX века». В экспозицию, посвященную одному из самых любимых и почитаемых русских святых, чей образ неразрывно связан с Москвой, ее историей и культурой, также вошли предметы из коллекции Музея Москвы с изображением Георгия Победоносца: живопись, монеты, керамика, мозаичные и текстильные панно, батик, изделия из бисера, войлока, металла, дополненные видеоматериалами, документами, рукописями.

«Также в рамках церемонии Александр Кибовский и герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов вручат свидетельства о внесении в Государственный геральдический регистр РФ официальных символов (герба и флага) муниципальных округов в городе Москве Солнцево и Южнопортовый, поселений в городе Москве Михайлово-Ярцевское, Филимонковское и Киевское», — уточняется в материале.