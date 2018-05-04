Афиша СЗАО. Куда сходить на выходных в округе

Победный автопробег в СЗАО

В Южном Тушине в воскресенье стартует патриотический автопробег в честь Дня Победы. Участники акции проедут по районам Северо-Западного округа столицы и возложат цветы к монументам, установленным в память о Великой Отечественной войне. По словам организатора Александры Бородановой, автомобили будут украшены георгиевскими ленточками. Автоколонна будет двигаться под музыку военных лет. Автоколонна стартует от Культурного центра «Салют»

Когда: 6 мая, начало в 11.00.

Где: место встречи — улица Свободы, дом 37.

Песни военных лет в «Ходынке»

В преддверии празднования 73-й годовщины Дня Победы в галерее «ГРАУНД Ходынка» состоится концерт «Музыка Великой Победы». Для зрителей выступит камерный симфонический ансамбль Романа Чистякова

Роман Чистяков — лауреат международных конкурсов, пианист, музыковед, преподаватель, общественный деятель. Музыканты его ансамбля исполнят песни и мелодии военных и послевоенных лет в переложении для классических инструментов: скрипки, кларнета, гобоя, флейты, виолончели и других. Помимо исполнения музыкальных произведений, руководитель коллектива расскажет об истории и особенностях программы. Вход свободный.

Когда: 6 мая, начало в 14.00.

Где: улица Ирины Левченко, дом 2.

Выставка комиксов в Северном Тушине

В библиотеке графических историй №227 проходит выставка русских комиксов. На ней представлены работы московских художников Дмитрия Феоктистова и Евгения Францева. Экспозиция состоит из рисунков второго тома комикса «Фронтир». Это сборник графических историй о приключениях охотника за головами по имени Баффало, который пытается выжить на территории постапокалиптической России. Вход свободный.

Когда: до 18 мая, суббота — с 12:00 до 22:00; воскресенье — с 12:00 до 20:00 Где: улица Героев Панфиловцев, дом 12, корпус 1.

Чешский фильм в «Юности»

Дебютный фильма чешского кинорежиссера Веры Хитиловой «О чем-то ином» (1963) покажут в кинотеатре «Юность». Бесплатный показ состоится в рамках программы «Фем фильм» при поддержке Чешского культурного центра в Москве. Фильм можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте сети «Москино»: https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/710695/ или по телефону: +7 (495) 951-94-20.

Когда: 6 мая в 17.00.

Где: улица Маршала Рыбалко, дом ¼.

Лекция по астрономии в «Салюте»

Культурный центр «Салют» продолжает серию лекций по астрономии в рамках проекта «Просто о сложном!». Ведущий проекта Юрий Бессонов объяснит любителям астрономии теорию относительности. Он расскажет о пространстве, времени, гравитации и скорости света. Следующая лекция в этом месяце состоится 20 мая в 15.00. Слушатели научатся различать кометы и крупные астероиды. А также узнают об их роли в солнечной системе. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (499) 497-04-00. Возраст 6+.

Когда: 6 мая, начало в 15:00.

Где: улица Свободы, дом 37.

Выставка Любови Желуницыной в «Атоме»

Клуб «Атом» приглашает на выставку художественных работ Любови Желуницыной «Жизнь в квадрате». В экспозиции представлены пейзажи и натюрморты на холстах большого формата и станковая живопись, выполненные маслом.

Выставка разделена на две части: первый зал вместил картины в более спокойных голубых тонах, а второй — в будоражащих красно-коричневых. Всего на выставке 20 работ, из которых можно выделить черногорскую морскую серию и два больших триптиха — каскад гор и композицию «Робинзоны». Вход свободный. Адрес: ул. Маршала Тухачевского, 20, стр. 2. Тел. (499) 192-7946.

Когда: до 15 мая.

Где: улица Маршала Тухачевского, 20, стр. 2.