Юные исследователи из Отрадного стали участниками проектно-исследовательской деятельности на базе Музея космонавтики

Ученики школы № 1554 приняли участниками проектно-исследовательской деятельности на базе Музея космонавтики. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-За время участия в проекте ребята узнали много нового о космосе, его первооткрывателях, знаменитых конструкторах, животных и людях, побывавших на орбите и в безвоздушном космическом пространстве. Посещение Музея космонавтики положило начало изучению таких интересных тем, как космические герои, животные в космосе, космическая еда и эволюция скафандра, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что итоговой точкой деятельности учащихся стала защита первого в жизни собственного проекта, и выступление с трибуны конференц-зала Музея космонавтики перед строгим, но справедливым жюри и другими ребятами — участниками проекта. (ип)