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Юные исследователи из Отрадного стали участниками проектно-исследовательской деятельности на базе Музея космонавтики
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Юные исследователи из Отрадного стали участниками проектно-исследовательской деятельности на базе Музея космонавтики 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики школы № 1554 приняли участниками проектно-исследовательской деятельности на базе Музея космонавтики. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-За время участия в проекте ребята узнали много нового о космосе, его первооткрывателях, знаменитых конструкторах, животных и людях, побывавших на орбите и в безвоздушном космическом пространстве. Посещение Музея космонавтики положило начало изучению таких интересных тем, как космические герои, животные в космосе, космическая еда и эволюция скафандра, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что итоговой точкой деятельности учащихся стала защита первого в жизни собственного проекта, и выступление с трибуны конференц-зала Музея космонавтики перед строгим, но справедливым жюри и другими ребятами — участниками проекта. (ип)
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