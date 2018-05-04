Архитектурное биеннале пройдет в районе

Шестое Московское биеннале архитектуры пройдет с 16 по 20 мая в Центральном Доме художника. Организаторами мероприятия выступили Правительство Москвы и Комитет по архитектуре и градостроительству.

В этом году в биеннале поучаствуют более 300 российских и зарубежных компаний. Так, здесь соберутся художники, архитекторы и дизайнеры из Германии, Испании, Италии и еще 11 стран.

На официальном сайте Центрального дома художника отметили, что эта площадка — лучшая платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.