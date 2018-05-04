Девять человек претендуют на звание Почетного петрозаводчанина

Кроме звания в этом году почетным гражданам будут вручать нагрудный знак.

15 мая в администрации карельской столицы пройдет заседание по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».

По информации пресс-центра на звание претендуют девять человек.

В их числе, Варухин Алексей Михайлович, художник, архитектор;

Кашин Вячеслав Иванович, первый заместитель председателя Совета ветеранов РК;

Кондратюк Юрий Станиславович, заместитель руководителя регионального исполкома «Офицеры России» в РК, инкассатор Петрозаводского участка инкассации Карельского республиканского управления инкассации Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка РФ , председатель Совета ветеранов боевых действий карельского регионального управления инкассации, заместитель председателя Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Кулишова Таисия Федоровна, председатель ПОО «Многодетная семья»

Петровский Александр Валерианович (посмертно);

Пушкина Светлана Андреевна, редактор художественного вещания ООО Телестанция «НКМ»;

Савельева Маина Ивановна, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2»;

Топурия Бадри Отарович, художник, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, член Союза художников России, член Международной федерации художников при ЮНЕСКО (Москва), член Союза художников Грузии, председатель Союза педагогов художников Республики Карелия.

С этого года кроме традиционной ленты обладателям звания будет вручаться нагрудный знак. Он представляет фигурный геральдический щит золотистого металла с рельефными бортиками, на котором изображен герб города. Щит увенчан муниципальной короной с положенной накрест за ней мечами и окружен лентой с рельефной надписью: «Почетный гражданин».