Девять человек претендуют на звание Почетного петрозаводчанина 

Кроме звания в этом году почетным гражданам будут вручать нагрудный знак.
15 мая в администрации карельской столицы пройдет заседание по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».
По информации пресс-центра на звание претендуют девять человек.
В их числе, Варухин Алексей Михайлович, художник, архитектор;
Дмитриев Виктор Леонидович, президент морского клуба «Полярный Одиссей», «Адмирал» исторического флота Морского музея «Полярный Одиссей», директор ООО «Морской историко-культурный центр», председатель Карельского отделения Общероссийского Движения Поддержки Флота, член Русского Географического общества;
Кашин Вячеслав Иванович, первый заместитель председателя Совета ветеранов РК;
Кондратюк Юрий Станиславович, заместитель руководителя регионального исполкома «Офицеры России» в РК, инкассатор Петрозаводского участка инкассации Карельского республиканского управления инкассации Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка РФ, председатель Совета ветеранов боевых действий карельского регионального управления инкассации, заместитель председателя Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
Кулишова Таисия Федоровна, председатель ПОО «Многодетная семья»
Петровский Александр Валерианович (посмертно);
Пушкина Светлана Андреевна, редактор художественного вещания ООО Телестанция «НКМ»;
Савельева Маина Ивановна, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2»;
Топурия Бадри Отарович, художник, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, член Союза художников России, член Международной федерации художников при ЮНЕСКО (Москва), член Союза художников Грузии, председатель Союза педагогов художников Республики Карелия.
С этого года кроме традиционной ленты обладателям звания будет вручаться нагрудный знак. Он представляет фигурный геральдический щит золотистого металла с рельефными бортиками, на котором изображен герб города. Щит увенчан муниципальной короной с положенной накрест за ней мечами и окружен лентой с рельефной надписью: «Почетный гражданин».
По материалам: ptzgovorit.ru