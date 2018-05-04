В Музее Победы стартует акция «Лента Победы на Голубе мира»

9 Мая в Музее Победы стартует общественная акция. В этот день около главного входа в музей будет установлена специальная символическая конструкция — Голубь мира. Любой желающий сможет повязать на ней георгиевскую ленту в знак солидарности со всеми, кто хочет мирной жизни и согласия на Земле.

73 года назад наши отцы, деды и прадеды победили фашизм и подарили нам мирное небо над головой. Музей Победы бережно хранит память о героях-победителях. В День Великой Победы мы хотим предложить всем москвичам и гостям столицы прийти в это святое для каждого россиянина место и повязать ленточку, загадав самые светлые и искренние желания. И пусть вместе с другими заветными мечтами сбудется и главное — «чтобы не было войны».

Ленточки будут раздаваться около центрального входа в Музей Победы бесплатно.

Справка*

Голубь мира стал символом единства и согласия в 1949 году, когда состоялся Первый Всемирный конгресс сторонников мира. А в 2015 году белый голубь и георгиевская ленточка стали символом 70-летия Победы.