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В Музее Победы стартует акция «Лента Победы на Голубе мира»
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В Музее Победы стартует акция «Лента Победы на Голубе мира» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
9 Мая в Музее Победы стартует общественная акция. В этот день около главного входа в музей будет установлена специальная символическая конструкция — Голубь мира. Любой желающий сможет повязать на ней георгиевскую ленту в знак солидарности со всеми, кто хочет мирной жизни и согласия на Земле.
73 года назад наши отцы, деды и прадеды победили фашизм и подарили нам мирное небо над головой. Музей Победы бережно хранит память о героях-победителях. В День Великой Победы мы хотим предложить всем москвичам и гостям столицы прийти в это святое для каждого россиянина место и повязать ленточку, загадав самые светлые и искренние желания. И пусть вместе с другими заветными мечтами сбудется и главное — «чтобы не было войны».
Ленточки будут раздаваться около центрального входа в Музей Победы бесплатно.
Справка*
Голубь мира стал символом единства и согласия в 1949 году, когда состоялся Первый Всемирный конгресс сторонников мира. А в 2015 году белый голубь и георгиевская ленточка стали символом 70-летия Победы.
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