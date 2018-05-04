Янтарный комбинат впервые проведет аукцион по продаже сырья для художников

КАЛИНИНГРАД, 4 мая. / ТАСС /. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом ) впервые проведет аукцион по продаже янтарного сырья для художников. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь комбината Анна Манахова.

"Такой аукцион комбинат проведет впервые. Он организован по обращением художников, которые не могут закупать крупные партии янтаря на электронных торгах через биржу", — сказала Манахова, отметив, что профессионалы получат возможность приобрести материал для эксклюзивных и уникальных работ.

Аукцион состоится 30 мая, на торги выставят 76 лотов общим весом 195,5 кг на общую сумму 7,64 млн рублей. Состав каждого лота включает один артикул янтаря, каждый лот — от 0,5 кг до 50 кг янтаря. Все лоты сформировали с учетом потребностей художников, уточнила Манахова.

К участию в аукционе допустят членов «Калининградской гильдии мастеров янтарных дел», либо общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России». Обязательным условием является их регулярное участие в выставках и проектах ГБУК «Калининградский областной музей янтаря».

КЯК осуществляет продажу сырья на аукционах и через биржу «Санкт-Петербург» . В течение 2017 года комбинат провел четыре открытых аукциона, одним из которых стал аукцион по продаже янтаря весом свыше 1 кг в рамках Amberforum 2017, на этом аукционе комбинат реализовал 18 лотов янтаря на сумму свыше 12,5 млн руб. На остальных аукционах реализовали около 16 тонн янтаря на сумму, превышающую 211 млн рублей. На площадке «Биржа Санкт-Петербург» в прошлом году продали 170 тонн янтаря на сумму 1,193 млрд рублей.

Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Предприятие обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки янтаря, поступающего на мировой рынок. Балансовые запасы янтаря в границах горного отвода комбината превышают 150 тыс. тонн, чего при существующих объемах добычи хватит более чем на 350 лет. Сезон 2017 года предприятие завершило в ноябре, добыв 453 тонны янтаря, что стало рекордным показателем за 41 год. План на текущий год — 450 тонн.