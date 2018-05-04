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Картину Модильяни хотят продать за $150 000 000
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Картину Модильяни хотят продать за $150 000 000 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Амедео Модильяни «Лежащая (на левом боку) обнаженная»
На аукционе Sotheby’s "Искусство импрессионистов и модернистов" 14 мая будет представлено полотно Амедео Модильяни "Лежащая (на левом боку) обнаженная".
Картина была написана в 1917 году. В последний раз ее выставляли на аукцион в 2003 году и тогда за нее выручили 27 миллионов долларов. В этот раз ее предполагаемая стоимость достигла 150 миллионов долларов.
В истории аукциона это первый раз, когда предполагаемая сумма была озвучена публично — обычно ее сообщают лишь заинтересовавшимся покупателям по специальному запросу. Несмотря на то, что за картину просят баснословные деньги, можно предположить, что желающих ее приобрести нашлось предостаточно. Именно поэтому сумму решили озвучить публично.
Всего в период с 1916 по 1919 годы было написано 22 лежащих "больших обнаженных" и еще 13 сидящих.
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