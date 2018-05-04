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Сотрудники Музея истории усадьбы «Щапово» проведут выставку военных плакатов
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Сотрудники Музея истории усадьбы «Щапово» проведут выставку военных плакатов 

Префектура ТиНАО города Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Музее истории усадьбы «Щапово» поселения Щаповское с 8 мая все желающие смогут посетить выставку плакатов эпохи Великой Отечественной войны.
— У нас собрана довольно крупная экспозиция. Мероприятие приурочено ко Дню Победы. Мы пригласим гостей и организуем для них экскурсии. Стоит отметить, что все представленные экспонаты нашей выставки являются подлинниками. Кроме того, пройдут памятные мероприятия, посвященные жителям поселения, которые стали жертвами войны, — рассказала директор по научной работе учреждения Лада Платонова.
Выставка пройдет по адресу: поселенине Щаповское, поселок Щапово, строение №13.
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