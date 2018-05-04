Музеи пяти стран представили в Калининграде совместную выставку о великих поэтах

КАЛИНИНГРАД, 4 мая. / ТАСС /. Музеи пяти европейских стран впервые представляют в Калининграде выставку, посвященную жизни, творчеству и литературному наследию поэтов, оказавших большое влияние на становление национальных литератур. Она начала работу в пятницу в областном историко-художественном музее, сообщили ТАСС в этом музее, выступившем ее инициатором.

"Выставка «Дорогами языка и литературы» с участием шести музеев из пяти стран — России, Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши — организована в рамках международного проекта, посвященного Году культурного наследия в Европе и призванного улучшить понимание общей истории и общих ценностей, показать многообразие культур", — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора по научной деятельности калининградского музея Ольга Щеглова

Собеседница уточнила, что Литву на выставке представляют два музея — Литературный музей А. С. Пушкина в Вильнюсе и Литературный музей Майрониса в Каунасе, Белоруссию — Государственный литературный музей Янки Купалы, Латвию — Объединение Мемориальных музеев в Риге, и Польшу — Музей литературы им. Адама Мицкевича в Варшаве. Главными «действующими лицами» выставочных стендов и витрин этих музеев стали Пушкин, Майронис, Райнис, Купала и Мицкевич.

Калининградский областной историко-художественный музей выступил инициатором и организатором международной выставки в связи с важной датой — 200-летием опубликования поэмы «Времена года» зачинателя литовской художественной литературы Кристионаса Донелайтиса (по инициативе ЮНЕСКО эта поэма — размышления о человеческих пороках и добродетелях, переведенная на 15 языков, была внесена в список литературных шедевров Европы). В нынешнем поселке Чистые Пруды Калининградской области, где родился Донелайтис, находится музей поэта — филиал историко-художественного музея.

"Архивные фотографии, документы, книги и другие материалы выставки знакомят посетителей с жизнью и литературным наследием каждого из представленных поэтов, а также рассказывают о взаимном влиянии их творчества", — сказала Щеглова. Так, известно, что на творчество Йонаса Майрониса оказали влияние произведения Пушкина и Лермонтова, Пушкин посвятил Адаму Мицкевичу целый ряд своих стихов, а Ян Райнис от руки переписал поэму Донелайтиса, пояснила она.

Из Калининграда международная выставка «Дорогами языка и литературы» в начале июля «переедет» в латвийскую Юрмалу, в августе состоится ее открытие в Варшаве, в сентябре — в Вильнюсе, в октябре — в Минске. Завершит свое путешествие проект 19 октября в литовском Каунасе.