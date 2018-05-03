Ещё
Более 1,2 тыс. детей в составе сводного оркестра исполнят песню «День Победы» на Поклонной горе 9 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 1,2 тыс. детей в составе сводного оркестра исполнят песню «День Победы» на Поклонной горе 9 мая 

Агентство «Москва» 23 часа назад
На территории Музея Победы 9 мая пройдет музыкальная акция, участие в которой примут более 1,2 тыс. школьников. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Музыкальная акция «Фанфары Победы» пройдет 9 мая на ступенях Музея Победы. С 11:00 до 13:00 более 1 тыс. 200 юных музыкантов из 40 детских образовательных учреждений столицы в составе сводного детско-молодежного духового оркестра Москвы исполнят широко известные мелодии о войне, в том числе знаменитую песню Давида Тухманова «День Победы», — говорится в сообщении.
Детская духовая оркестровая феерия в день всенародного праздника организована для москвичей и гостей столицы ассоциацией «Духовое общество» совместно с московским отделением Российского военно-исторического общества и Музеем Победы при содействии дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства департамента культуры Москвы и автономной некоммерческой организации «Доблесть эпох».
Агентство «Москва»: последние новости
ГМИИ им. А.Пушкина запустил проект по сбору пластикового мусора для создания скульптур Музей боевой и трудовой славы федеральной автодороги М1 «Беларусь» открылся в Подмосковье С.Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака погибшим на войне работникам ВСХВ в Москве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение