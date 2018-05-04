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Жутчайшие музеи мира, где не место слабонервным
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Жутчайшие музеи мира, где не место слабонервным 

Anews 54 минуты назад
Фото: Anews
Когда мы представляем поход в музей, в голове возникают примитивные сцены с изучением картин или скучных экспонатов. Однако не все музеи являются классическими, и некоторые такие места достаточно жуткие, поэтому посетить их отважится не каждый. Пытки Речь идет о Лондонском подземном музее, где представлены жуткие примеры популярных в Средневековье устройств для пыток. Кроме того, из-за угла на гостя легко могут наброситься одетые в мрачные наряды актеры, поэтому слабонервным сюда лучше не приходить. Музей Мюттера В этом месте можно найти множество черепов и различных анатомических образцов. Среди таковых оказалисб окаменелый женский труп, кишечник длиной порядка 1,5 метра, а также модель женщины, на лбу которой имеется рог. Катакомбы Это место можно найти в Палермо на территории Италии, поскольку в самых недрах монастыря капуцинов покоятся сотни трупов, как правило, монахов и некоторых членов местных обществ. Тела оказались там еще в XVI столетии, а сухой воздух и прохлада обеспечивали хорошую сохранность останков. Музей чистилища Еще одно мрачное место из Италии, размещенное непосредственно в Церкви Святого Сердца. Построили последнюю с целью спасения душ грешных граждан. Имеются в музее коллекции, где задокументированы случаи появления мертвецов из чистилища, а также жуткие царапины на поверхностях, словно оставленные потусторонней рукой. Больше всего туристов пугает книга, где сохранился выжженный отпечаток руки, якобы принадлежащий горящему в адском пламени монаху. Чревовещатели Музей расположился в Нью-Хейвене, а среди экспонатов имеются мрачноватые куклы и манекены, которых использовали чревовещатели. Притом такие «игрушки» занимают все места в зале, а гостям приходится расхаживать перед ними на сцене. Внутри царит достаточно жуткая атмосфера. «Дом на скале» Это место открыли в США в 1959 году, а представляет оно собой необычный архитектурный комплекс с весьма дивными экспонатами. К примеру, там имеется скульптура гигантского «морского монстра», а еще — старые игровые автоматы. Хотя звучит все не столь ужасно, прогуливаться придется по старым полуразрушенным комнатам, пока весь процесс сопровождает играющая на фоне музыка с «адскими» мотивами. Психиатрический музей Глора Разместился указанный музей в штате Миссури, США, а атмосфера в здании тревожная и несколько угнетающая. В прошлом место служило реальной психбольницей, где практиковалось лечение электрошоком и лоботомия. Кроме того, лечили здесь пациентов и посредством «успокоительного стула», когда они истекали кровью через миниатюрные надрезы.
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