На аукционе в Париже дизайнерские вещи продали на сумму в €11,6 млн

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев /. Аукционный дом Sotheby's провел в Париже аукцион по распродаже произведений крупнейших дизайнеров. Как сообщается в его заявлении, сумма проданного достигла отметки в €11,6 млн, что стало рекордным для аукционов, проводимых в Европе.

"Мы очень гордимся тем, что первыми в Европе перешли за черту в €10 млн", — подчеркнул Флоран Жанньяр, директор отдела дизайнерских предметов в парижском отделении Sotheby's. Компания еще в октябре прошлого года приблизилась к такому результату, однако торги завершились лишь на отметке в €9,9 млн Абсолютный же рекорд был установлен в декабре 2016 года в Нью-Йорке, где покупатели в ходе одного аукциона выплатили за выставленные произведения €11,8 млн Среди же 134 лотов, распроданных теперь в Париже, на первом месте по дороговизне оказался стол для рисования, спроектированный в 1964 году для кутюрье Карла Лагерфельда французским скульптором и гравером Франсуа-Ксавье Лаланном. За него неназванным покупателем были выплачены €753 тыс. Лишь на сотню тысяч евро оказались дешевле канделябры из патинированной бронзы с позолотой. Они были созданы ориентировочно в 1968-1970 годы дизайнером Диего Джакометти — младшим братом знаменитого художника Альберто Джакометти

Машина для отдыха

На этот аукцион выставлялась также коллекция дизайнерских вещей, принадлежавшая махарадже индийского округа Индор — она была продана за более чем €1 млн Самым дорогим предметом из этой серии стал шезлонг B306 совместной работы трех лидеров французского дизайна и архитектуры 30-60 годов — Шарлотты Перриан, Пьера Жаннере и Ле Корбюзье.

Это произведение, которое его создатели в шутку называли «машина для отдыха», значительно превысило ожидавшуюся цену в €120-180 тыс. и достигло суммы в €405 тыс. Как считают историки дизайна, именно этот шезлонг, снабженный сиденьем-люлькой с изменяемым углом наклона и созданный в 1928 году с применением никелированных трубок, а также черной кожи, послужил прообразом для массы дальнейших разработок современной эргономичной мебели. Один из экземпляров такого шезлонга выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.