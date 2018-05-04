Редкая иллюстрация комикса о Тинтине продана за €629 тыс. на аукционе в Париже

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. / ТАСС /. Редкая иллюстрация про героя популярных комиксов Тинтина, созданная бельгийским художником Эрже (1907-1983), продана за €629 тыс. на аукционе Christie's в Париже. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.

Эрже нарисовал эту иллюстрацию для обложки 25-го номера еженедельного журнала Le Petit Vingtime от 22 июня 1939 года. Художник подарил эту работу одному из своих друзей, в доме которого она и оставалась около 77 лет.

Иллюстрация размером 20,7 на 20,7 сантиметров, выполненная тушью и акварелью, оценивалась на аукционе в Париже в €500-600 тыс., однако по итогам продаж ушла с молотка за 629.