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Редкая иллюстрация комикса о Тинтине продана за €629 тыс. на аукционе в Париже
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Редкая иллюстрация комикса о Тинтине продана за €629 тыс. на аукционе в Париже 

ТАСС 52 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Редкая иллюстрация про героя популярных комиксов Тинтина, созданная бельгийским художником Эрже (1907-1983), продана за €629 тыс. на аукционе Christie's в Париже. Об этом сообщила телерадиокомпания RTBF.
Эрже нарисовал эту иллюстрацию для обложки 25-го номера еженедельного журнала Le Petit Vingtime от 22 июня 1939 года. Художник подарил эту работу одному из своих друзей, в доме которого она и оставалась около 77 лет.
Иллюстрация размером 20,7 на 20,7 сантиметров, выполненная тушью и акварелью, оценивалась на аукционе в Париже в €500-600 тыс., однако по итогам продаж ушла с молотка за 629.
Первая публикация приключений любопытного журналиста под названием «Тинтин в Стране Советов» вышла в 1929 году. Ее автором был бельгийский художник-самоучка Жорж Реми, опубликовавший свою первую работу под инициалами Эр Же. Эти две буквы впоследствии превратились в псевдоним Эрже. Всего с 1929 по 1976 год он создал 24 альбома комиксов о Тинтине, последний из которых остался незавершенным. Они переведены на 50 языков мира, включая русский.
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