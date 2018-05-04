В администрации Курска откроется выставка картин военной тематики 

Экспозиция члена Союза художников России Дениса Гаврилейко откроется 7 мая в 15.00 в фойе администрации города
Молодой художник работает преимущественно в технике масляной живописи, а также в графике не только в жанре сюжетно-тематической картины, но и в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета.
Денис Гаврилейко живёт в Железногорске, участвует в художественных выставках и конкурсах межрегионального и всероссийского уровней.
Экспозиция картин художника, включающая в себя около 30 живописных работ, откроется в канун Дня Великой Победы и посвящена ратному и трудовому подвигу советского народа.