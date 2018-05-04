Ещё
В администрации Курска откроется выставка картин военной тематики
Далее:
Читайте также:
Ещё

В администрации Курска откроется выставка картин военной тематики 

Курские известия 39 минут назад
Фото: Курские известия
Экспозиция члена Союза художников России Дениса Гаврилейко откроется 7 мая в 15.00 в фойе администрации города
Молодой художник работает преимущественно в технике масляной живописи, а также в графике не только в жанре сюжетно-тематической картины, но и в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета.
Денис Гаврилейко живёт в Железногорске, участвует в художественных выставках и конкурсах межрегионального и всероссийского уровней.
Экспозиция картин художника, включающая в себя около 30 живописных работ, откроется в канун Дня Великой Победы и посвящена ратному и трудовому подвигу советского народа.
Курские известия: последние новости
Курян приглашают на выставку «Милая сердцу природа» Курская поэтэсса презентовала книгу «Жизнь под небосводом» Парк Дзержинского в Курске украсил граффити
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение