В администрации Курска откроется выставка картин военной тематики

Экспозиция члена Союза художников России Дениса Гаврилейко откроется 7 мая в 15.00 в фойе администрации города

Молодой художник работает преимущественно в технике масляной живописи, а также в графике не только в жанре сюжетно-тематической картины, но и в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета.

Денис Гаврилейко живёт в Железногорске, участвует в художественных выставках и конкурсах межрегионального и всероссийского уровней.

Экспозиция картин художника, включающая в себя около 30 живописных работ, откроется в канун Дня Великой Победы и посвящена ратному и трудовому подвигу советского народа.