Как график Александр Аксинин предсказал авиакатастрофу, в которой сам же и погиб

Истории известно немало случаев, когда люди искусства, будь то писатели, поэты или художники, становились невольными пророками и предвидели события, касающиеся не только их собственной жизни, но и жизни других людей. Не стал исключением из этого правила и график Александр Аксинин. Незадолго до гибели он нарисовал свою смерть.

Львовский Дюрер

Александр Аксинин родился на Украине, в городе Львове в 1949 году. Еще в детстве у Саши обнаружился уникальный талант к рисованию. Поэтому наравне с обычной средней школой мальчик на протяжении нескольких лет посещал еще и художественную. Впоследствии он поступил в полиграфический институт по специальности «Графика».

Известность пришла к Аксинину в конце 1970-х годов, когда на международной выставке в Польше художник был награжден почетной медалью. А через два года после этого его экслибрис победил в конкурсе книжных знаков для бенедиктинского монастыря, тоже расположенного в Польше. Тогда многие сравнивали Аксинина с гениальным немецким графиком Альбрехтом Дюрером и так его и называли — «львовский Дюрер».

За 35 лет своей жизни Аксинин создал более 300 офортов. Он так много работал и так торопился, что как будто бы знал, что скоро умрет. После смерти графика некоторые из его картин оказались пророческими.

Нелепая катастрофа

Александр Аксинин погиб, возвращаясь в родной Львов из Таллина. 3 мая 1985 года его пассажирский самолет Ту-134 столкнулся в небе с военным Ан-26. На борту первого находились 79 человек, на борту второго — 15. Выжить не удалось никому. Впоследствии эта авиакатастрофа была названа одной из самых загадочных и нелепых в истории Союза.

В результате расследования трагедии выяснилось, что ее причиной стал пресловутый человеческий фактор. Виновными в аварии были объявлены диспетчеры аэропорта Львова, которые перепутали самолеты и дали разрешение занять двум воздушным суднам один и тот же эшелон.

Пророческие офорты

Возможно, по роковому стечению обстоятельств, а, может быть, на самом деле благодаря какому-то пророческому дару, в 1984 году Александр Аксинин создал офорт под названием «Икар». На нем изображена падающая фигура с крыльями. На земле под Икаром расставлено множество наполненных граненых стаканов, которые часто ставят перед портретами умерших или на кладбищах.

В 1985-м, в год смерти художника, поминальный стакан появился и на другом офорте Аксинина «Воскресение». На картине стакан расположен в углу вырытой в поле могилы. А ведь именно в поле и упал пассажирский самолет, в котором находился талантливый график. Но самое удивительное то, что проекцию могилы в виде параллелепипеда Аксинин поместил в подвешенном состоянии, в небе, там, где и летают самолеты.