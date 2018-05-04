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Пенсионерам Щербинки предложили стать художниками
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Пенсионерам Щербинки предложили стать художниками 

Администрация городского округа Щербинка 15 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
В Щербинке активно идет набор в группы пилотного проекта «Московское долголетия». О том, какие возможности есть у пенсионеров, 4 мая рассказала куратор программы в городском округе Елена Алтухова.
— Мы приглашаем пенсионеров на занятия по художественно-прикладному творчеству и рисованию. Сейчас у нас есть свободные места в группах и идет набор. Научиться рисовать никогда не поздно. Очень много интересных художников получаются из пенсионеров, которые ранее вообще не обращались к этому искусству, — поделилась Елена Алтухова.
Для тех, кто желает освоить мастерство вязания игрушек и других декоративных предметов из ткани, свои уроки организует мастер Ирина Карташова. Преподавать искусство владения кистью будет педагог дополнительного образования Елена Галицкая.
Занятия проводят на бесплатной основе. Для записи необходимо обратиться в Центр социально обслуживания по номеру: 8-499-234-05-90.
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