Оренбургские скетчеры представили свои «Зарисовки с натуры»

4 марта в Оренбурге открылась выставка «Оrensketchers. Зарисовки с натуры».

Свое художественное виденье городских пейзажей представили 12 молодых оренбургских художников. По словам организаторов выставки, они хотят поделиться с оренбуржцами своей влюбленностью в город, архитектуру и эстетику зарисовок.

«Зарисовки с натуры» — это прежде всего способ увидеть город совершенно по-другому, рассмотреть незаметные детали, соотношения цветов и фактур. Именно это, а не плохой или хороший рисунок — главный результат пленэра», — рассказал художник Александр Алексеев

Экспозицию можно увидеть в выставочном зал Художественного Колледжа по ул. 8 марта, 24.

Справка

Скетч — это вид рисунка. С английского переводится как «эскиз», «набросок», «зарисовка». Скетчинг — это техника рисования быстрых рисунков.