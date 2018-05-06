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Оренбургские скетчеры представили свои «Зарисовки с натуры»
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Оренбургские скетчеры представили свои «Зарисовки с натуры» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
4 марта в Оренбурге открылась выставка «Оrensketchers. Зарисовки с натуры».
Свое художественное виденье городских пейзажей представили 12 молодых оренбургских художников. По словам организаторов выставки, они хотят поделиться с оренбуржцами своей влюбленностью в город, архитектуру и эстетику зарисовок.
«Зарисовки с натуры» — это прежде всего способ увидеть город совершенно по-другому, рассмотреть незаметные детали, соотношения цветов и фактур. Именно это, а не плохой или хороший рисунок — главный результат пленэра», — рассказал художник Александр Алексеев.
Экспозицию можно увидеть в выставочном зал Художественного Колледжа по ул. 8 марта, 24.
Справка
Скетч — это вид рисунка. С английского переводится как «эскиз», «набросок», «зарисовка». Скетчинг — это техника рисования быстрых рисунков.
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