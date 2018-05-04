В Оренбурге открылась выставка картин известного художника-фронтовика

Константин Сергеевич родился в Октябрьском районе Оренбургской области в многодетной семье. Рисовал со школьных лет: свои первые произведения ветеран создавал прямо на простой деревенской печке при помощи угольков. С тех пор рисование сопровождает его на протяжении всей жизни. Даже на фронте, куда Константин Кузенов ушёл в 17 лет, прибавив себе один год, ветеран успевал делать зарисовки. Константин Сергеевич дошёл до Берлина, награждён Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией».

Вернувшись с войны, он окончил Одесское художественное училище и курсы рисунка и живописи Московского университета искусств. Константин Сергеевич создал множество разных картин: пейзажи родного края, портреты родных и близких. А в преддверии Дня Победы в музее истории Оренбурга ветеран представил серию картин, посвящённую землякам фронтовикам.

«В картинах — все мои воспоминания, — рассказал Константин Кузенов. — Всё это из жизни».

Поздравить ветерана с наступающим Днём Победы пришли представители музея, администрации, художественного сообщества и ребята из оренбургского физико-математического музея. Дети прочитали для ветерана стихи военных лет.

«Хочется искренне пожелать выставке плодотворной работы, — сказал главный специалист управления по культуре и искусству администрации Оренбурга Владислав Верин. — И поблагодарить Константина Сергеевича за его труд и пожелать ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в творчестве».

Выставка картин фронтовика называется «Шесть картин длиною в жизнь», однако, по мнению директора музея истории Оренбурга, после открытия его можно было бы немного изменить.