В ЧОУНБ начали прием заявок на участие в Южноуральской книжной ярмарке

С 5 по 6 октября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, при поддержке Министерства культуры региона, состоится ежегодная ярмарка, посвященная продвижению книжной культуры и чтения. В программе — знакомство с новинками книжных издательств региона, круглый стол, творческие встречи с известными российскими писателями, лекции, дискуссии и мастер-классы.

Для участия в ежегодной Межрегиональной выставке «Южноуральская книжная ярмарка — 2018» приглашаются российские и зарубежные издательства, книготорговые фирмы и организации, библиотеки России, книжные магазины, полиграфические предприятия, вузы, колледжи, музеи и архивы.

«Южноуральская книжная ярмарка — это серьезное культурное мероприятие нашей области, ежегодная выставка, книжный фестиваль и множество творческих мероприятий», — говорит директор ЧОУНБ Наталья Диская.

Отметим, что на ярмарке будут экспонироваться книги и периодические издания различной тематики, ноты, открытки, географические карты, атласы и глобусы, репродукции, марки и электронные издания. Заявки на участие в ярмарке принимаются до 7 сентября по адресу: rio@chelreglib.ru.