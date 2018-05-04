Ещё
В ЧОУНБ начали прием заявок на участие в Южноуральской книжной ярмарке
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ЧОУНБ начали прием заявок на участие в Южноуральской книжной ярмарке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 5 по 6 октября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, при поддержке Министерства культуры региона, состоится ежегодная ярмарка, посвященная продвижению книжной культуры и чтения. В программе — знакомство с новинками книжных издательств региона, круглый стол, творческие встречи с известными российскими писателями, лекции, дискуссии и мастер-классы.
Для участия в ежегодной Межрегиональной выставке «Южноуральская книжная ярмарка — 2018» приглашаются российские и зарубежные издательства, книготорговые фирмы и организации, библиотеки России, книжные магазины, полиграфические предприятия, вузы, колледжи, музеи и архивы.
«Южноуральская книжная ярмарка — это серьезное культурное мероприятие нашей области, ежегодная выставка, книжный фестиваль и множество творческих мероприятий», — говорит директор ЧОУНБ Наталья Диская.
Отметим, что на ярмарке будут экспонироваться книги и периодические издания различной тематики, ноты, открытки, географические карты, атласы и глобусы, репродукции, марки и электронные издания. Заявки на участие в ярмарке принимаются до 7 сентября по адресу: rio@chelreglib.ru.
АиФ: последние новости
Выставка, посвящённая Холокосту, открывается в музее Челябинска Вышел роман южноуральского художника Сергея Зыболова Театру нужна ненормативная лирика. Как не делать из пошляков страдальцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»2
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой32
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение