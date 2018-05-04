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Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой 6-8 мая
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Музей современной истории России можно будет посетить со скидкой 6-8 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
С 6 по 8 мая входной билет в Музей современной истории России будет стоить всего 100 рублей. В обычные дни стоимость билета составляет 250 рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В предпраздничные дни посетители музея услышат песни военных лет и получат в подарок поздравительную открытку «9 Мая. Праздник Победы над фашистской Германией», которая отпечатана ограниченным тиражом по образцу оригинальной открытки 1947 года из музейных фондов. Кроме того, можно будет увидеть уникальную коллекцию живописи на тему Великой Отечественной войны из музейных запасников, а также послушать аудиозаписи военных лет из фонофонда музея с рассказами очевидцев о событиях Великой Отечественной войны.
Музей современной истории России находится по адресу: Тверская улица, дом 21. Подробную информацию об экспозиции можно узнать на официальном
сайте
учреждения культуры.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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