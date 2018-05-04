Школьники из Бибирева отличились на конкурсе «Фотография как образ мира»

Десятиклассники из школы № 1413 Мария Петрушина и Павел Ширяев отличились на конкурсе в рамках 10-го юбилейного открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Фотография как образ мира». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Фестиваль «Фотография как образ мира» — является интернет-проектом, направленным на привлечение юных фотолюбителей из России и зарубежных стран к обмену творческими идеями. В 2017–2018 годах фестиваль проводился по 12 номинациям. Наши ученики Мария и Павел стали лауреатами этого социально-значимого конкурса в номинациях «Фото» и «Видео». Открытие выставки и торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоялись в конце апреля в Центральном Доме художника, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что в финале фестиваля приняло участие 2000 молодых талантливых фотографов из Москвы, регионов России и зарубежных стран, которые представили в общей сложности 5600 фотографий. (ип)